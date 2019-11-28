Бюджетный Samsung Galaxy Note10 Lite испытали перед анонсом





По имеющимся сведениям, Samsung готовится выпустить недорогой вариант своей флагманской серии Galaxy Note 10, которая будет называться Note 10 Lite. Теперь на бенчмарке GeekBench появилась информация о новом смартфоне, которая также раскрывает его основные характеристики. В дополнение к этому, специалисты из службы сделали несколько проверок общего качества сборки и производительности. Этот новый продукт от южнокорейской компании получил 2030 баллов за многоядерный процессор, что является отличным результатом для бюджетного телефона.Galaxy Note 10 Lite будет иметь 6 ГБ оперативной памяти, работать под управлением Android 10 с обшивкой One UI 2.0 и его представят в двух цветовых вариантах: красном и черном. В комплект также входит стилус, который отмечен в списке GeekBench. Кроме этого, нет никакой другой информации о предстоящем гаджете. Тем не менее, можно ожидать гораздо более дешевой версии традиционного Galaxy Note 10 в начале 2020 года.