Мама американской девочки с «маской Бэтмена» показала результаты лечения в Краснодаре
Мама американской девочки с «маской Бэтмена» показала, как ее дочь выглядит сейчас. Женщина отметила, что результаты лечения в Краснодаре оказались отличными, и она довольна темпами решения имеющейся проблемы, хотя раньше она настраивалась на более длительные сроки.
Девочка из США по имени Луна Феннер уже 2 месяца живет в Краснодаре. Здесь она проходит лечение у хирурга-онколога Павла Попова, заявившего, что он может избавить ребенка от «маски Бэтмена» за 6-7 операций, хотя на родине врачи планировали сделать это за 80 процедур. Первые результаты деятельности российского специалиста видны уже сейчас, о них рассказала Кэрол Феннер, мать девочки, в Instagram. Она опубликовала снимки «до» и «после».
По словам родительницы, во время первой операции врач поработал над областью на лбу и возле глаз. Вторая процедура была направлена на изменения кожи, ее сделали более мягкой и эластичной. Пока девочка с «маской Бэтмена» ходит в повязках, но мать заявила, что результаты видны уже сейчас. Также американка отметила, что ребенок стал вести себя более спокойно и теперь улыбается чаще обычного. Она с нетерпением ждет новых операций.
Напомним, изначально американка сомневалась относительно идеи приезда в Краснодар и проведения операций в российском городе, однако Павел Попов убедил женщину в том, что может справиться с этой проблемы. Для этого он показал ей результаты своей работы в других подобных случаях.
Девочка из США по имени Луна Феннер уже 2 месяца живет в Краснодаре. Здесь она проходит лечение у хирурга-онколога Павла Попова, заявившего, что он может избавить ребенка от «маски Бэтмена» за 6-7 операций, хотя на родине врачи планировали сделать это за 80 процедур. Первые результаты деятельности российского специалиста видны уже сейчас, о них рассказала Кэрол Феннер, мать девочки, в Instagram. Она опубликовала снимки «до» и «после».
По словам родительницы, во время первой операции врач поработал над областью на лбу и возле глаз. Вторая процедура была направлена на изменения кожи, ее сделали более мягкой и эластичной. Пока девочка с «маской Бэтмена» ходит в повязках, но мать заявила, что результаты видны уже сейчас. Также американка отметила, что ребенок стал вести себя более спокойно и теперь улыбается чаще обычного. Она с нетерпением ждет новых операций.
Напомним, изначально американка сомневалась относительно идеи приезда в Краснодар и проведения операций в российском городе, однако Павел Попов убедил женщину в том, что может справиться с этой проблемы. Для этого он показал ей результаты своей работы в других подобных случаях.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:12