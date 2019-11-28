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Названы лучшие источники витамина D в зимний период

В Зимний период человеческий организм почти всегда испытывает недостаток витамина D, что вызвано, прежде всего, дефицитом солнечного света. Специалисты назвали продукты, которые могут стать лучшим источником витамина D в подобные периоды и защитить от неприятных последствий, вызванных таким состоянием.
Названы лучшие источники витамина D в зимний период

Как известно, зимой и без того не хватает солнечного света, так еще и тело человека укутано в теплые вещи, что не позволяет ему насыщаться витамином D. При этом именно солнечный свет, как утверждают ученые, является лучшим источником данного микроэлемента. Впрочем, восполнить его запасы в организме можно, путем потребления некоторых продуктов, которые содержат рекордное количество витаминов данной группы. Так, одним из лучших источников витамина D3 считается печень трески, в 100 граммах масла этого продукта содержится до 300 килограммов полезного вещества. И в этом смысле у печени трески практически нет конкурентов, поскольку все остальные продукты заметно уступают ему по показателям содержания искомого элемента. Также важно отметить, что чаще всего данный витамин содержится именно в рыбе, передает издание «Слово и дело».

В числе других продуктов с высоким содержанием витаминов группы D животного происхождения называют сельд (26 мкг на 100 граммов), форель (20 мкг на 100 граммов), а также семгу, сардины, тунец и скумбрию. Скромную, но полезную дозу витамина можно получить из грибов, яичных желтков и молочных продуктов. Разумеется, в данном списке представлены исключительно источники витамина D3, поскольку именно в нем нуждается человеческий организм.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:59

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