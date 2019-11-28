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Эксперты рассказали об особенностях боязни химии - хемофобии

Миллионы людей во всем мире даже не представляют себе жизнь без использования разнообразных средств для мытья и чистки. Бытовая химия во всем ее многообразии считается привычным атрибутом. Однако есть люди, которые впадают в шоковое состояние при одной мысли о пестицидах, чистящих и моющих средствах. Это состояние специалисты называют хемофобией.
Эксперты рассказали об особенностях боязни химии - хемофобии

При хемофобии, отмечают эксперты, наблюдается тревожное состояние человека, при котором он будет тщательно изучать состав любого препарата на полке магазина на предмет наличия в нем «опасных» соединений и веществ. Эта категория людей готова отказаться от всего, что имеет хоть какое-то отношение к химии: от лекарственных препаратов, от моющих и чистящих средств, от синтетической одежды и даже от пластика с полиэтиленом. Более того, хемофобы нередко проводят массовые акции, агитируя отказаться от использования химии не только среди своих родственников и друзей, но и среди коллег по работе. При самой тяжелой форме такого расстройства человек может даже отказаться от прогулок на свежем воздухе или работы, мотивируя это неблагоприятной экологической ситуацией.

Приступы паники и аллергические реакции – привычные при хемофобии явления. Поэтому, подчеркивают эксперты, подобное состояние требует вмешательства опытного специалиста.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:44

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