Эксперты рассказали об особенностях боязни химии - хемофобии
Миллионы людей во всем мире даже не представляют себе жизнь без использования разнообразных средств для мытья и чистки. Бытовая химия во всем ее многообразии считается привычным атрибутом. Однако есть люди, которые впадают в шоковое состояние при одной мысли о пестицидах, чистящих и моющих средствах. Это состояние специалисты называют хемофобией.
При хемофобии, отмечают эксперты, наблюдается тревожное состояние человека, при котором он будет тщательно изучать состав любого препарата на полке магазина на предмет наличия в нем «опасных» соединений и веществ. Эта категория людей готова отказаться от всего, что имеет хоть какое-то отношение к химии: от лекарственных препаратов, от моющих и чистящих средств, от синтетической одежды и даже от пластика с полиэтиленом. Более того, хемофобы нередко проводят массовые акции, агитируя отказаться от использования химии не только среди своих родственников и друзей, но и среди коллег по работе. При самой тяжелой форме такого расстройства человек может даже отказаться от прогулок на свежем воздухе или работы, мотивируя это неблагоприятной экологической ситуацией.
Приступы паники и аллергические реакции – привычные при хемофобии явления. Поэтому, подчеркивают эксперты, подобное состояние требует вмешательства опытного специалиста.
При хемофобии, отмечают эксперты, наблюдается тревожное состояние человека, при котором он будет тщательно изучать состав любого препарата на полке магазина на предмет наличия в нем «опасных» соединений и веществ. Эта категория людей готова отказаться от всего, что имеет хоть какое-то отношение к химии: от лекарственных препаратов, от моющих и чистящих средств, от синтетической одежды и даже от пластика с полиэтиленом. Более того, хемофобы нередко проводят массовые акции, агитируя отказаться от использования химии не только среди своих родственников и друзей, но и среди коллег по работе. При самой тяжелой форме такого расстройства человек может даже отказаться от прогулок на свежем воздухе или работы, мотивируя это неблагоприятной экологической ситуацией.
Приступы паники и аллергические реакции – привычные при хемофобии явления. Поэтому, подчеркивают эксперты, подобное состояние требует вмешательства опытного специалиста.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:44