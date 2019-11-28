Вера Брежнева представила собственный бренд косметики VERA





В Instagram Вера Брежнева опубликовала интригующее сообщение. Певица заявила, что скоро сделает очень важное заявление, поэтому предложила подписчикам угадать, относительно чего оно будет. В комментариях можно было встретить самые разные догадки, однако чаще всего они касались беременности.В следующем обновлении Вера Брежнева отметила этот момент и заявила, что может его частично подтвердить. Артистка написала, что она два года была «беременна» собственным брендом косметики, а теперь готова выпустить его. Он называется VERA и предназначен для самых разных женщин. Знаменитость предложила подписчикам подписаться на официальный аккаунт ее бренда в Instagram, где в течение 24 часов состоится анонс будущей линейки товаров. По словам артистки, старт продаж не заставит себя долго ждать.Поклонники Веры Брежневой поддержали ее и заявили, что обязательно приобретут себе косметику VERA и опробуют в деле. Другие же сразу предложили, что цены на данные товары будут немаленькими, хотя артистка пообещала, что они должны быть нацелены на всех женщин. Эта новость была опубликована 27 ноября, поэтому анонс косметики звезды должен состояться уже 28 числа.