Алеся Кафельникова призналась, что за октябрь заработала только себе на компьютер

В октябре этого года состоялось сразу несколько масштабных модных шоу в Париже и Лондоне, в которых приняла участие Кафельникова. В частности, она была задействована в показах Moschino и Burberry. Российская модель ходила по подиуму вместе с коллегами мирового уровня, например, сестрами Хадид и Ириной Шейк. Однако это не принесло ей большого заработка, как пророчили поклонники своему кумиру. Знаменитость призналась, что денег за все отработанные в прошлом месяце шоу ей будет достаточно разве что на приобретение компьютера. Манекенщица самостоятельно оплачивает себе съемную квартиру, а также путешествует на собственные заработки.Алеся Кафельникова ездит на метро, много ходит пешком, а также покупает билеты на самолет, изредка предпочитая расплачиваться накопленными “милями”.