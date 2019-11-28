Камила Кабелло извинилась за кражу предмета из дома принца Уильяма и Кейт Миддлтон





Во время выступления на радио BBC Камила Кабелло рассказала о том, что она не всегда ведет себя подобающе. В прошлом певица вместе со своей материю была в гостях в Кенсингтонском дворце, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Родственницы были так рады такой чести, что решили захватить с собой домой небольшой «сувенир». В качестве такого предмета они решили выбрать обычный карандаш, найденный на одном из столов.Впоследствии Камила Кабелло извинилась за кражу в доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Знаменитость призналась, что ей очень неловко из-за этой ситуации, но она не собирается больше скрывать этот факт. Данную новость британская общественность восприняла с изрядной долей юмора и не стала обвинять артистку в таком поступке.Схожим образом отреагировала на эту ситуацию и сама Кейт Миддлтон. Под извинением Камилы Кабелло в Twitter знаменитость опубликовала короткий комментарий, состоящий из одного смайлика в виде двух глаз. Таким образом член королевской семьи решила подтвердить, что теперь она будет внимательно следить за поведением певицы.