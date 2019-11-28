Елена Темникова подтвердила решение завершить музыкальную карьеру

Журналисты “Муз-ТВ” выяснили, что Елена Темникова действительно завершает музыкальную карьеру, о чем она сообщала узкому кругу лиц во время недавней новогодней вечеринки. Певица отметила, что у поклонников есть последние шансы попасть к ней на большой концерт. Согласно информации о туре артистки, ее последние выступления состоятся в Архангельске и Мурманске. Затем она уйдет в большой отпуск, во время которого хочет найти новый стиль, себя и особенную осознанность музыки. При этом Темникова не знает, сколько продлится пауза, предполагая, что она может уйти на год или навсегда. Звезда может отказаться от карьеры певицы, если не найдет новое звучание.Как известно, Елена Темникова начала работать на сцене с “Фабрики звезд”, где заняла третье место. Также она пела в составе группы Serebro, а с 2014 года артистка начала сольную карьеру.