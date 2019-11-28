Астрофизики нашли необычную черную дыру в Млечном Пути





Ученые сообщают об обнаружении крупной черной дыры, которая "не должна существовать" в Млечном Пути. Объект под название LB-1 был найден после того, как исследователи выявили необычную звезду с орбитой. Её сверхмассивность можно было объяснить только тем, что у неё имеется "темный спутник", оказавшийся черной дырой, масса которой в 70 раз превышала Солнце. Такое число выходит за рамки границ, которые установили современные модели звездной эволюции.Черные дыры в Млечном Пути образуются, когда свети "умирают", и лишь малая часть их начальной массы превращается в гравитационный объект. Исследователи из Академии наук Китая говорят, что независимо от того, насколько массивной была звезда до коллапса, масса конечного космического тела не может превышать 25 солнечных масс.Они выполнили последующие наблюдения с использованием телескопов в Испании и США. В общей сложности было проведено 26 процедур для конечного подтверждения информации. LB-1 находился в 15 тысячах световых лет от Земли и имел звезду-партнера, которая вращалась вокруг его орбиты каждые 79 дней. Теперь теоретики должны подготовить объяснения подобного феномена. Это открытие заставляет пересмотреть современное понимание эволюции звезд.