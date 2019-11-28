Ученые рассказали о живущих в квартирах и домах бактериях





Сначала ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование тел людей, они взяли образцы из их подмышек, паховой области и ноздрей. Также были обследованы домашние животные. Специалисты выявили множество опасных для здоровья человека бактерий и вирусов, среди них был стафилококк. Впоследствии ученые изучили дома этих же людей и установили, что ситуация куда хуже, чем они предполагали.Практически во всех квартирах было обнаружено множество очагов с бактериями и вирусами. Примечательно, что речь не о грязных углах или пыльных кладовках, а он местах, находящихся на виду. Пробы стафилококка обнаружили на дверцах холодильников, ручках смесителей, простынях, технике, стенах ванной, выключателях света и мобильных телефонах.Именно поэтому ученые советуют людям внимательней относится к уборке своих домов и квартир, а также следить за поведением детей. Среди пользователей Сети данное исследование вызвало неоднозначную реакцию. Многие люди отметили, что, может быть, дома жить и опасно, однако находиться на улице – еще хуже. Другие же в шутку предложили «переезжать в лес».