«Задолбал уже этот шоу-бизнес»: Иосиф Пригожин рассказал, почему песни Валерии не крутят на «Русском радио»





Известный российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил причины, по которым песни его жены, певицы Валерии, не ротируются в эфире «Русского радио». Как оказалось, во многом виноват конфликт, который возник еще 4 года тому назад.По словам Пригожина, в то время они вместе с группой ведущих артистов России, в числе которых были звезды первой величины и знаменитые сегодня продюсеры и композиторы, уровня Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого и Максима Фадеева, вступили в конфликт с сегодняшним владельцем «Русского радио» Владимиром Киселевым, который, к тому же, приходится супругом известной певице Елене Север. Артисты таким образом пытались поддержать основателя радиостанции Сергея Кожевникова. Артисты, по словам продюсера, угрожали уйти со станции и даже заявляли, что запретят ей использовать свои композиции. Теперь же, как признается супруг Валерии, он понимает, что в сложившейся тогда ситуации многие ее участники просто отстаивали бизнес самого Кожевникова, хотя и при нем многим артистам и музыкантам было непросто. В результате вся эта война оказалась бессмысленной, а некоторые ее участников страдают до сих пор.Причем, подчеркивает Пригожин, больше всего во всей этой истории его удивляют не действия Киселева, а беспринципность некоторых артистов, которые быстро сменили мнение и перешли на его сторону. Подобное поведение Иосиф Игоревич считает недопустимым, сообщает «Комсомолка»., - подытожил продюсер.