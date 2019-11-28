«В ужасе были все, особенно папа»: Лиза Пескова рассказала о своей татуировке
В юном возрасте красавица-дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова решилась сделать татуировку. Теперь же Лиза Пескова решилась свести узоры со своего тела и вспоминает, как несколько лет тому назад это проявление бунтарства привело в ужас ее родителей.
«Каждый раз, приходя на процедуру удаления татуировки, вспоминаю, как решилась ее набить еще в 16-летнем возрасте. Разумеется, никому, кроме мамы, которая была самой близкой моей подругой в то время, ничего об этом не рассказывала», - вспоминает Лиза Пескова и делится подробностями того дня, когда отправилась с мамой в один из районов Парижа, чтобы получить вожделенное «украшательство». Как рассказывает дочь главы пресс-службы Кремля, для того, чтобы добиться желаемого, ей даже пришлось нарушить законы Франции, но татуировка в итоге была набита. Теперь же девушка сожалеет об этом.
«Сейчас эта татуировка стала одной из тех вещей, о которых я сожалею. В ужасе были практически все, особенно папа. Вот уже несколько лет я вынуждена ходить при нем только с длинными рукавами, даже в летнюю жару. И своим детям я обязательно запрещу делать татуировки», - пишет Лиза Пескова на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Каждый раз, приходя на процедуру удаления татуировки, вспоминаю, как решилась ее набить еще в 16-летнем возрасте. Разумеется, никому, кроме мамы, которая была самой близкой моей подругой в то время, ничего об этом не рассказывала», - вспоминает Лиза Пескова и делится подробностями того дня, когда отправилась с мамой в один из районов Парижа, чтобы получить вожделенное «украшательство». Как рассказывает дочь главы пресс-службы Кремля, для того, чтобы добиться желаемого, ей даже пришлось нарушить законы Франции, но татуировка в итоге была набита. Теперь же девушка сожалеет об этом.
«Сейчас эта татуировка стала одной из тех вещей, о которых я сожалею. В ужасе были практически все, особенно папа. Вот уже несколько лет я вынуждена ходить при нем только с длинными рукавами, даже в летнюю жару. И своим детям я обязательно запрещу делать татуировки», - пишет Лиза Пескова на своей страничке в социальной сети Instagram.