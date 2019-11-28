«В ужасе были все, особенно папа»: Лиза Пескова рассказала о своей татуировке

, - вспоминает Лиза Пескова и делится подробностями того дня, когда отправилась с мамой в один из районов Парижа, чтобы получить вожделенное «украшательство». Как рассказывает дочь главы пресс-службы Кремля, для того, чтобы добиться желаемого, ей даже пришлось нарушить законы Франции, но татуировка в итоге была набита. Теперь же девушка сожалеет об этом., - пишет Лиза Пескова на своей страничке в социальной сети Instagram.