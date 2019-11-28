Зак Снайжер показал, как Аквамен получит трезубец





Изначально режиссером фильма «Лига справедливости» выступал Зак Снайдер, однако закончить работу над проектом ему не удалось. На его место пришел Джосс Уидон и закончил начатую работу, в результате чего многие кадры и даже длинные сцены не попали в итоговый вариант картины. Многие считают, что именно из-за этого фильм получился неудачным и противоречивым.Недавно издание Screen Rant опубликовало множество кадров, не вошедших в финальную версию «Лиги справедливости», хотя они изначально были в проекте Зака Снайдера. На них демонстрируется многие «пробелы» в сюжете картины, которые подвергались критике зрителей. Одни из самых значимых моментов связан с трезубцем Аквамена.Многие зрители хотели узнать, откуда герой получил это оружие, однако данный вопрос остался без ответа. В версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера эта ситуация имела краткое описание. Свой трезубец Аквамен получит от Нуйдуса Вулко, сыгранного Уиллемом Дефо. Передача оружия происходит в водном шаре, однако, что происходило до или после – неизвестно. Примечательно, что в версии Джосса Уидона все сцены с героем Уиллема Дефо были удалены.