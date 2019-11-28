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Зак Снайжер показал, как Аквамен получит трезубец

Режиссер Зак Снайдер показал кадры из своей версии фильма «Лига справедливости». На некоторых из них видно, как Аквамен получает свой трезубец от Нуйдуса Вулко, сыгранного Уиллемом Дефо, этой сцены не было в итоговом варианте картины.
Зак Снайжер показал, как Аквамен получит трезубец

Изначально режиссером фильма «Лига справедливости» выступал Зак Снайдер, однако закончить работу над проектом ему не удалось. На его место пришел Джосс Уидон и закончил начатую работу, в результате чего многие кадры и даже длинные сцены не попали в итоговый вариант картины. Многие считают, что именно из-за этого фильм получился неудачным и противоречивым.

Недавно издание Screen Rant опубликовало множество кадров, не вошедших в финальную версию «Лиги справедливости», хотя они изначально были в проекте Зака Снайдера. На них демонстрируется многие «пробелы» в сюжете картины, которые подвергались критике зрителей. Одни из самых значимых моментов связан с трезубцем Аквамена.

Многие зрители хотели узнать, откуда герой получил это оружие, однако данный вопрос остался без ответа. В версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера эта ситуация имела краткое описание. Свой трезубец Аквамен получит от Нуйдуса Вулко, сыгранного Уиллемом Дефо. Передача оружия происходит в водном шаре, однако, что происходило до или после – неизвестно. Примечательно, что в версии Джосса Уидона все сцены с героем Уиллема Дефо были удалены.

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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:32

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