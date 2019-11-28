Медики назвали главные продукты, предотвращающие развитие рака





Оказалось, что виноград полезно употреблять для профилактики возникновения рака, а также во время лечения. Этот продукт насыщен ресвератролом, который помогает бороться с онкологией, а также является мощным антиоксидантом и стимулирует регенерацию на клеточном уровне. Употребление грецких орехов повышает активность иммунных клеток, что особенно полезно на ранних стадиях рака. Для профилактики онкологии полезно пить зеленый чай, в котором содержатся антиоксиданты.По мнению медиков, чеснок способен уничтожить компоненты опухоли, предотвращая ее распространение по организму. Полезным также оказалось авокадо, в котором содержится глутатион. Как отмечают ученые, это вещество защищает от свободных радикалов, нарушающих клеточную целостность.