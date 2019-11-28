Смартфоны Samsung Galaxy A-Series начали дешеветь





На новом этапе снижения цен компания сделала более доступными модели А10, А20, А50 и А70 с приставкой S в названии. Как и прежде, ценники на эти устройства начинают снижаться на Индийском рынке, а после процесс распространяется и на других рынках. Так, отныне одна из самых топовых моделей в линейке, Samsung Galaxy A70s подешевела на 15 долларов и доступна в продаже по цене в 420 долларов США. Суммарно эта модель потеряла в цене уже 30 долларов. Samsung Galaxy A10s отныне доступен покупателям по цене в 125 долларов, заметно подешевели также А20s (168 долларов) и А50s (280 долларов).Примечательно, что удешевление относится в большей степени к продаже данных смартфонов в розничных торговых сетях, поскольку в онлайн магазинах компании цены были ниже изначально.