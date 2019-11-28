Ольга Кормухина не здоровается с Полиной Гагариной из-за «Кукушки»





Несколько лет назад Полина Гагарина выпустила собственную версию данного трека, она имеет измененную музыкальную составляющую и уникальную манеру исполнения. Несмотря на это некоторые коллеги певицы обвинили звезду в плагиате. Ольга Кормухина заявила, что артистка украла ее версию аранжировки «Кукушку». С тех пор прошло несколько лет, поэтому многие решили, что конфликт между исполнителями закончился, но это не так.Недавно Ольга Кормухина и Полина Гагарина встретились в Кремлевском дворце, однако первая сделала вид, что не заметила коллегу. На этом основании можно сделать вывод, что певица до сих пор не здоровается с ней. Эту ситуацию прокомментировал Иосиф Пригожин, продюсер Полины Гагариной. Он заявил, что певица ни в чем не виновата, а если ее коллега считает иначе – ей необходимо идти в суд.Кроме того, Иосиф Пригожин отметил, что обвинения в такой ситуации нужно направлять автору музыки или самому продюсеру, а не исполнителю, ведь он не обязан знать, как звучат все существующие версии аранжировки той или ной песни. Такую позицию поддержала и Валерия, заявившая, что Полина Гагарина ни в чем не виновата, а остальные лишь пытаются словить «хайп».