Ольга Кормухина не здоровается с Полиной Гагариной из-за «Кукушки»
Известная исполнительница Ольга Кормухина до сих пор не здоровается с Полиной Гагариной. Причиной конфликта артистов является песня Виктора Цоя «Кукушка», певица считает, что коллега украла ее аранжировку этого произведения.
Несколько лет назад Полина Гагарина выпустила собственную версию данного трека, она имеет измененную музыкальную составляющую и уникальную манеру исполнения. Несмотря на это некоторые коллеги певицы обвинили звезду в плагиате. Ольга Кормухина заявила, что артистка украла ее версию аранжировки «Кукушку». С тех пор прошло несколько лет, поэтому многие решили, что конфликт между исполнителями закончился, но это не так.
Недавно Ольга Кормухина и Полина Гагарина встретились в Кремлевском дворце, однако первая сделала вид, что не заметила коллегу. На этом основании можно сделать вывод, что певица до сих пор не здоровается с ней. Эту ситуацию прокомментировал Иосиф Пригожин, продюсер Полины Гагариной. Он заявил, что певица ни в чем не виновата, а если ее коллега считает иначе – ей необходимо идти в суд.
Кроме того, Иосиф Пригожин отметил, что обвинения в такой ситуации нужно направлять автору музыки или самому продюсеру, а не исполнителю, ведь он не обязан знать, как звучат все существующие версии аранжировки той или ной песни. Такую позицию поддержала и Валерия, заявившая, что Полина Гагарина ни в чем не виновата, а остальные лишь пытаются словить «хайп».
Несколько лет назад Полина Гагарина выпустила собственную версию данного трека, она имеет измененную музыкальную составляющую и уникальную манеру исполнения. Несмотря на это некоторые коллеги певицы обвинили звезду в плагиате. Ольга Кормухина заявила, что артистка украла ее версию аранжировки «Кукушку». С тех пор прошло несколько лет, поэтому многие решили, что конфликт между исполнителями закончился, но это не так.
Недавно Ольга Кормухина и Полина Гагарина встретились в Кремлевском дворце, однако первая сделала вид, что не заметила коллегу. На этом основании можно сделать вывод, что певица до сих пор не здоровается с ней. Эту ситуацию прокомментировал Иосиф Пригожин, продюсер Полины Гагариной. Он заявил, что певица ни в чем не виновата, а если ее коллега считает иначе – ей необходимо идти в суд.
Кроме того, Иосиф Пригожин отметил, что обвинения в такой ситуации нужно направлять автору музыки или самому продюсеру, а не исполнителю, ведь он не обязан знать, как звучат все существующие версии аранжировки той или ной песни. Такую позицию поддержала и Валерия, заявившая, что Полина Гагарина ни в чем не виновата, а остальные лишь пытаются словить «хайп».