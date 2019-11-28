Бюджетный смартфон Vivo Z5i скоро выйдет в продажу





Vivo в который раз радует своих поклонников новой продукцией, поскольку компания недавно анонсировала бюджетный Z5i в серии Z. Он использует конструктивные особенности Z5x и по своим характеристикам аналогичен уже выпущенным смартфонам U3 или U20. Доступный флагман имеет 6,53-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+, работу которого обеспечивает процессор Snapdragon 675 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой FuntouchOS 9.2, имеет 16-мегапиксельную заднюю тройную камеру и 16-мегапиксельный сенсор спереди.Наконец, комплект включает установленный сзади сканер отпечатков пальцев, градиентный цвет корпуса и батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Варианты подключения включают поддержку 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, а также Micro-USB. Смартфон поставляется в вариантах оттенка Jade Blue и Onyx Black, уже доступным для покупки в Китае через интернет-магазин Vivo. Подробности о глобальном запуске Vivo Z5i пока не сообщаются. Стоимость новинки оценена в 250 долларов США, которая может быть выше в зависимости от комплектации.