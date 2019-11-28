Ченнинг Татум намерен судиться с Дженной Деван из-за дочери

Как известно, в браке с Дженной Деван у Ченнинга Татума появилась дочь Эверли Татум. Долгое время пара считалась одной из самых красивых в Голливуде, но около года бывшие возлюбленные не могут прийти к миру в вопросе опеки над ребенком. Ченнинг Татум повторно обратился в суд, чтобы установить точный график встреч с наследницей. Также он намерен добиться того, чтобы его бывшая жена разрешила совершать видеозвонки и общаться с дочерью, когда та находится с матерью.Татум также намерен запретить Дженне Деван публиковать фото Эверли Татум в журналах и социальных сетях без его ведома. Как объяснил актер, ранее у них случались конфликты из-за нестабильных рабочих графиков.