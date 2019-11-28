У актрисы Дженнифер Энистон случился нервный срыв





Как пишут крупные западные таблоиды, у Дженнифер Энистон в последнее время сложное эмоциональное состояние. Актриса якобы тяжело переживает кризис среднего возраста, поэтому она может впасть в неконтролируемое состояние практически из-за любой мелочи. Больше всего артистка якобы переживает из-за своей внешности. Кроме того, не так давно у нее появилась и более реальная причина для переживаний. Ее бывший возлюбленный Гарри Мортон, был найден мертвым в собственном доме. Поговаривают, что причиной смерти 38-летнего бизнесмена могла стать перенесенная недавно пластическая операция. Для Дженнифер Энистон известия о его смерти стали настоящим ударом.Усугубляет ситуацию и тот факт, что актриса на данный момент одинока и никак не может найти мужчину, с которым могла бы создать семью. После двух непростых разводов и неудач в попытках стать матерью, она еще больше закрылась в себе и намного охотней встречается с подругами, чем с мужчинами.