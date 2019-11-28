Илзе Лиепа в детстве часто выясняла отношения со старшим братом
Российская актриса Илзе Лиепа призналась, что в детстве часто выясняла отношения со старшим братом, но они смогли сохранить теплые отношения. Артистка стала гостьей студии “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой”.
Известный артист балета Андрис Лиепа старше своей звездной сестры на год, поэтому во время взросления они часто выясняли отношения и дрались. Илзе Лиепа призналась, что они едва остались живы после постоянных ссор, а между ними постоянно наблюдалось соперничество. Актриса считает это нормальным, учитывая небольшую разницу в возрасте. Однако сейчас все недопонимания остались в прошлом, и они тонко чувствуют друг друга, как призналась звезда.
В студии “Русского радио” Илзе Лиепа рассказала, что воспитывает девятилетнюю дочь, в чем ей помогает няня. Сейчас наследница актрисы занимается балетом и плаванием. Актриса призналась, что у нее с дочерью состоялся серьезный разговор по поводу понравившегося мальчика, когда ребенку было пять лет.
Известный артист балета Андрис Лиепа старше своей звездной сестры на год, поэтому во время взросления они часто выясняли отношения и дрались. Илзе Лиепа призналась, что они едва остались живы после постоянных ссор, а между ними постоянно наблюдалось соперничество. Актриса считает это нормальным, учитывая небольшую разницу в возрасте. Однако сейчас все недопонимания остались в прошлом, и они тонко чувствуют друг друга, как призналась звезда.
В студии “Русского радио” Илзе Лиепа рассказала, что воспитывает девятилетнюю дочь, в чем ей помогает няня. Сейчас наследница актрисы занимается балетом и плаванием. Актриса призналась, что у нее с дочерью состоялся серьезный разговор по поводу понравившегося мальчика, когда ребенку было пять лет.