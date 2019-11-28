Илзе Лиепа в детстве часто выясняла отношения со старшим братом





Известный артист балета Андрис Лиепа старше своей звездной сестры на год, поэтому во время взросления они часто выясняли отношения и дрались. Илзе Лиепа призналась, что они едва остались живы после постоянных ссор, а между ними постоянно наблюдалось соперничество. Актриса считает это нормальным, учитывая небольшую разницу в возрасте. Однако сейчас все недопонимания остались в прошлом, и они тонко чувствуют друг друга, как призналась звезда.В студии “Русского радио” Илзе Лиепа рассказала, что воспитывает девятилетнюю дочь, в чем ей помогает няня. Сейчас наследница актрисы занимается балетом и плаванием. Актриса призналась, что у нее с дочерью состоялся серьезный разговор по поводу понравившегося мальчика, когда ребенку было пять лет.