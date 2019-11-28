Сын Меган Маркл и принца Гарри получил свой первый рождественский подарок
Шестимесячный сын Меган Маркл и принца Гарри получил свой первый рождественский подарок. В Сети рассекретили презент, которым оказался именной мешочек.
Компания Harrow&Green показала в Сети именной мешочек, который предназначен для наследника герцога и герцогини Сассекских. Этот презент рассчитан для первого в жизни ребенка Рождества, а подобный подарок в прошлом году получил младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В этом именном мешочке могут находиться сладости и другие подарки, а также те вещи, которые родители юного Арчи посчитают необходимыми.
Ранее в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл снова готовится нарушить имеющийся протокол, отправившись на предстоящие праздники в США. В настоящее время бывшая актриса не сделала официальное заявление о том, как готовится отпраздновать Рождество.
Компания Harrow&Green показала в Сети именной мешочек, который предназначен для наследника герцога и герцогини Сассекских. Этот презент рассчитан для первого в жизни ребенка Рождества, а подобный подарок в прошлом году получил младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В этом именном мешочке могут находиться сладости и другие подарки, а также те вещи, которые родители юного Арчи посчитают необходимыми.
Ранее в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл снова готовится нарушить имеющийся протокол, отправившись на предстоящие праздники в США. В настоящее время бывшая актриса не сделала официальное заявление о том, как готовится отпраздновать Рождество.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00