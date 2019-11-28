Психологи назвали методы манипулирования, которые используют люди-нарциссы





Нарциссы рассматривают партнеров как трофеи, находящиеся под их властью, и могут ожидать, что те будут проявлять почтение и влюбленное поведение на протяжении всего периода отношений. Манипулирование любовником - это эмоциональное насилие, поскольку самовлюбленные люди прибегают к некоторым довольно низким методам, если чувствуют, что теряют контроль. Об этом сообщает американский психолог Сюзанна Деггес-Уайт. По её словам, существует три способа манипулирования, которые используют нарциссы.К таковым относится создание ситуации, которая вызывает у их партнеров ревность. Таким образом они пытаются одержать власть в отношениях, одновременно укрепляя собственную самооценку. Иногда они пойдут даже на такие меры, которые способны разрушить пару, поскольку хотят проверить прочность и безопасность своего положения.Нарциссы также пытаются заставить своих партнеров чувствовать вину за любые действия, которые манипулятор считает признаками неуважения или отсутствия адекватной благодарности. У них нет никаких угрызений совести относительно того, что они могут искажать слова или поступки человека таким образом, чтобы те раскаивались без какой-либо причины.Самовлюбленные люди будут угрожать разорвать отношения, если возлюбленный начнет демонстрировать независимость или вести себя не так, как ожидалось. Нарциссы не могут испытывать подлинную любовь в течение длительного времени. Это происходит из-за страха того, что их посчитают «обычными людьми». А это может разрушить их образ, который они пытаются проецировать как безупречный.