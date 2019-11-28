Доктор Александр Мясников дал рекомендации по правильному питанию в пожилом возрасте





Александр Мясников согласился с тем, что разнообразие повседневного меню, минимум быстрых углеводов, отсутствие жирного мяса и большое количество рыбы поможет улучшить здоровье. Для пожилых граждан важно употреблять достаточно овощей, фруктов, ягод, орехов и творога. Однако исключить требуется колбасу и жареное мясо. В 56 лет достаточно ограничивать употребление вредной и калорийной пищи, а в 85 лет допускаются незначительные коррективы, поскольку человек успел прожить жизнь с собственными привычками. Мясников советует не менять рацион кардинально, а заменить вредную пищу здоровой с учетом уже сформировавшихся предпочтений.Доктор посоветовал найти новые вкусы в еде у пожилых людей, поскольку старение организма может менять вкусовые ощущения. При этом магний, кальций, а также витамин D не так хорошо усваиваются пожилым организмом.