iPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей





Такую информацию опубликовал Мин-Чи Куо, раньше он прогнозировал появление поддержки сетей нового поколения 5G в будущих iPhone 12. В этот раз инсайдер заявил, что Apple пересмотрит размеры экранов в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Раньше первый имел диагональ дисплея равную 5,7 дюймам, а в будущей новинке она составит 5,4 дюйма. При этом iPhone 12 Pro Max станет крупнее – 6,7 дюймов против 6,5.Это не единственные перемены, которые ждут iPhone 12 Pro. По словам инсайдера, для этих моделей Apple собирается использовать новые гибкие OLED-дисплеи, поставляемые компанией Samsung. Они будут использовать технологию Y-octa, делающую экраны более тонкими. Еще одной особенностью такого подхода является снижение себестоимости производства комплектующих.Эксперты отмечают, что гибкие экраны у новых iPhone 12 Pro вряд ли говорят о том, что устройства будут складными. По словам экспертов, Apple, скорее всего, воспользуется такими OLED-дисплеями для того, чтобы сделать смартфоны более тонкими, нежели гибкими. Презентация будущей линейки iPhone произойдет как обычно в сентябре-октябре 2020 года.