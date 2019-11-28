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iPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей

В Сети появилась новая информация относительно будущего iPhone 12 Pro. По словам инсайдера, «яблочный» смартфон может получить гибкий OLED-дисплей и измененные размеры экрана, версия Pro станет чуть меньше, а Pro Max – больше.
iPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей

Такую информацию опубликовал Мин-Чи Куо, раньше он прогнозировал появление поддержки сетей нового поколения 5G в будущих iPhone 12. В этот раз инсайдер заявил, что Apple пересмотрит размеры экранов в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Раньше первый имел диагональ дисплея равную 5,7 дюймам, а в будущей новинке она составит 5,4 дюйма. При этом iPhone 12 Pro Max станет крупнее – 6,7 дюймов против 6,5.

Это не единственные перемены, которые ждут iPhone 12 Pro. По словам инсайдера, для этих моделей Apple собирается использовать новые гибкие OLED-дисплеи, поставляемые компанией Samsung. Они будут использовать технологию Y-octa, делающую экраны более тонкими. Еще одной особенностью такого подхода является снижение себестоимости производства комплектующих.

Эксперты отмечают, что гибкие экраны у новых iPhone 12 Pro вряд ли говорят о том, что устройства будут складными. По словам экспертов, Apple, скорее всего, воспользуется такими OLED-дисплеями для того, чтобы сделать смартфоны более тонкими, нежели гибкими. Презентация будущей линейки iPhone произойдет как обычно в сентябре-октябре 2020 года.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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