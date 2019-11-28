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Названы способы повысить уровень «гормона любви» окситоцина

Окситоцин является незаменимым веществом в регуляции эмоций и стресса, вызывая чувство доверия и удовлетворения. Эксперты назвали способы повысить уровень «гормона любви».

Ученые выявили определенную корреляцию между занятиями йогой и повышением концентрации эндогенного окситоцина у пациентов с расстройствами психики. Эксперты утверждают, что подобная связь наблюдается и у здоровых людей, поскольку положительно влияет на здоровье половой системы и сексуальное желание. Дальнейшие исследования также обнаружили возможность увеличить количество этого гормона с помощью прослушивания расслабляющей музыки. К этому выводу пришли после наблюдения за музыкальной терапией для людей, перенесших операцию на сердце. Таким образом, было подтверждено влияние психологического фактора на физическое состояние.

Естественным способом получения окситоцина специалисты называют занятия любовью. Во время секса и оргазма у людей это вещество повышается в разы, тем самым вызывая удовлетворенность и умиротворение. Подтверждением статуса окситоцина как «гормона любви» является стимуляция его выработки посредством объятий и массажа. Медики рекомендуют участвовать в подобных социальных связях тем людям, которые испытывают чрезмерные уровни стресса или тревожности, поскольку они являются отличным методом противодействия негативным эмоциям.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:22

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