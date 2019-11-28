Юлия Михалкова установила собственный рекорд по поеданию пельменей

Недавно Юлия Михалкова приняла участие в съемках кулинарной передачи, во время которой она ездила по разным столичным заведениям и проверяла качество предоставляемых блюд. Ее главной целью были пельмени – методы приготовления, внешний вид и вкус. Актриса отметила, что в год россияне съедают 25 млрд пельменей, или 175 единиц на человека, или около 2 штук в день.Юлия Михалкова призналась, что совсем недавно значительно увеличила эту статистику во время съемок кулинарного шоу. За день она посетила 10 московских ресторанов и внимательно изучила пельмени, которые в них подают. Постоянные дубли и пересъемки привели к тому, что за это время знаменитость съела 58 штук., - завершает свое обновление в Instagram артистка.Также Юлия Михалкова принимала активное участие в приготовлении пельменей. Знаменитость отметила, что оформление блюда является важной частью всего процесса, ведь многие посетители ресторанов крайне критично относятся к внешнему виду пищи, размещенной на тарелке. В завершение звезда поинтересовалась, как ее подписчики относятся к пельменям.