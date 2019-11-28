"По статусу не положено": ведущего "Дома-2" Захара Саленко заставили бросить свою девушку





Известно, что ранее Ольга Орлова просто уговаривала Яну Шафееву бросить Захара Саленко, потому что у него есть шанс стать ведущим и построить успешную карьеру на "Доме-2". Однако Яна отказалась от такой просьбы и отметила, что у нее по отношению к Захару правда серьезные чувства, и она не собирается из-за того, что он может продвинуться вверх по карьерной лестнице его бросать.В итоге в этой паре все расставил по своим местам случай. Недавно выяснилось, что Анастасия Коткова, с которой Захара Саленко ранее изменил Яне Шафеевой якобы беременна. Девушка утверждает, что отец ее будущего ребенка Захар, и она будет рожать. Окончательное решение приняла Яна и сообщила Захару, что после таких новостей они все-таки расстаются.Но не все до конца уверены, что Анастасия Коткова действительно находится в положении. Есть те, кто утверждает, что с ней договорились продюсеры, чтобы она сделала вид, что беременна, и тогда Яна Шафеева точно не выдержит такого поворота и сама уйдет от Захара Саленко.