Названа безопасная дневная доза алкоголя для мужчин и женщин
Немецкие ученые рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать человеку. Безопасная дневная доза для взрослых мужчин составляет 24 граммов чистого спирта, а для женщин этот показатель в два раза меньше.
По словам специалистов, организм человека до определенных объемов может практически без последствий для себя усваивать алкоголь. Это норма зависит от пола и может отличаться в зависимости от человека, однако немецкие ученые установили средние значения этого показателя. Для мужчин минимальной нормой является 24 грамма чистого спирта в день. При переводе в спиртные напитки – это 0,6 литра пива или два бокала вина. У женщин этот показатель ровно в два раза меньше – 0,3 литра пива или один бокал вина.
Несмотря на это, ученые посоветовали людям полностью отказаться от распития алкоголя. Его чрезмерное питье приводит к нарушению многих процессов в организме людей. Самые главные из них – усвоение питательных веществ и витаминов. Их недостаток сначала приводит к усталости и истощению, а потом к развитию самых разных болезней, среди которых есть и онкология. Именно поэтому от употребления спиртных напитков во время болезни и плохого самочувствия лучше тоже отказаться.
Для поддержания здоровья специалисты советуют хотя бы несколько дней в неделю, не меньше двух, полностью избегать алкоголя. Такая практика позволит не наносить организму серьезный вред.
По словам специалистов, организм человека до определенных объемов может практически без последствий для себя усваивать алкоголь. Это норма зависит от пола и может отличаться в зависимости от человека, однако немецкие ученые установили средние значения этого показателя. Для мужчин минимальной нормой является 24 грамма чистого спирта в день. При переводе в спиртные напитки – это 0,6 литра пива или два бокала вина. У женщин этот показатель ровно в два раза меньше – 0,3 литра пива или один бокал вина.
Несмотря на это, ученые посоветовали людям полностью отказаться от распития алкоголя. Его чрезмерное питье приводит к нарушению многих процессов в организме людей. Самые главные из них – усвоение питательных веществ и витаминов. Их недостаток сначала приводит к усталости и истощению, а потом к развитию самых разных болезней, среди которых есть и онкология. Именно поэтому от употребления спиртных напитков во время болезни и плохого самочувствия лучше тоже отказаться.
Для поддержания здоровья специалисты советуют хотя бы несколько дней в неделю, не меньше двух, полностью избегать алкоголя. Такая практика позволит не наносить организму серьезный вред.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:02