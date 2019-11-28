Названа безопасная дневная доза алкоголя для мужчин и женщин





По словам специалистов, организм человека до определенных объемов может практически без последствий для себя усваивать алкоголь. Это норма зависит от пола и может отличаться в зависимости от человека, однако немецкие ученые установили средние значения этого показателя. Для мужчин минимальной нормой является 24 грамма чистого спирта в день. При переводе в спиртные напитки – это 0,6 литра пива или два бокала вина. У женщин этот показатель ровно в два раза меньше – 0,3 литра пива или один бокал вина.Несмотря на это, ученые посоветовали людям полностью отказаться от распития алкоголя. Его чрезмерное питье приводит к нарушению многих процессов в организме людей. Самые главные из них – усвоение питательных веществ и витаминов. Их недостаток сначала приводит к усталости и истощению, а потом к развитию самых разных болезней, среди которых есть и онкология. Именно поэтому от употребления спиртных напитков во время болезни и плохого самочувствия лучше тоже отказаться.Для поддержания здоровья специалисты советуют хотя бы несколько дней в неделю, не меньше двух, полностью избегать алкоголя. Такая практика позволит не наносить организму серьезный вред.