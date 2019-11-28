Кристина Асмус призналась, что вынуждена мерзнуть на съемках фильма «Escape»





Съемки фильма “Escape” официально стартовали 20 ноября, а подробности сюжета и актерского состава не сообщаются. Известно, что в проекте задействованы режиссер Александр Гаврилов, а также Егор Корешков и многие другие. Кристина Асмус в своем профиле в соцсети отметила, что ей приходится сниматься в сложных условиях. Действие фильма разворачивается летом, поэтому ей пришлось гулять в мороз в короткой юбке. Артистка поделилась роликом, который записан перед ее выходом на площадку, чего она ждет, укутавшись в теплую одежду.После возвращения в гримерку звезда не стала скрывать, что замерзла, но ей обещали еще один кадр. Как передает “Вокруг ТВ”, съемки фильма “Escape” проходили в московской Трехгорной мануфактуре.