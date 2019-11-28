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Иосиф Пригожин пожаловался на Александра Шульгина, не платившего Валерии алименты

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на бывшего мужа своей жены, который не платил ей алименты. Композитора Александра Шульгина обвиняют в том, что он не поддерживал Валерию после развода.

Пригожин подчеркнул, что они с Валерией вместе уже 17 лет, при этом Шульгин не видится со своими детьми 18 лет. В эти годы композитор никак не участвовал в их жизни, поэтому продюсера не удивляет нежелание наследников видеться со своим отцом. Как известно, в браке с Шульгиным Валерия родила двух сыновей и дочь. Также продюсера возмутило заявление Юлии Михальчик на программе “Судьба человека”, которая начала защищать композитора после собственных заявлений. Пригожин считает, что Михальчик не имела права комментировать семейные дела Валерии, а также обвинил ее в хайпе и посоветовал говорить о собственных отношениях.
Иосиф Пригожин пожаловался на Александра Шульгина, не платившего Валерии алименты

Продюсер напомнил, что певица жила с Шульгиным лишь пару месяцев, а сразу после расставания сделала о нем несколько громких заявлений.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:49

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