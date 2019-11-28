Иосиф Пригожин пожаловался на Александра Шульгина, не платившего Валерии алименты





Пригожин подчеркнул, что они с Валерией вместе уже 17 лет, при этом Шульгин не видится со своими детьми 18 лет. В эти годы композитор никак не участвовал в их жизни, поэтому продюсера не удивляет нежелание наследников видеться со своим отцом. Как известно, в браке с Шульгиным Валерия родила двух сыновей и дочь. Также продюсера возмутило заявление Юлии Михальчик на программе “Судьба человека”, которая начала защищать композитора после собственных заявлений. Пригожин считает, что Михальчик не имела права комментировать семейные дела Валерии, а также обвинил ее в хайпе и посоветовал говорить о собственных отношениях.Продюсер напомнил, что певица жила с Шульгиным лишь пару месяцев, а сразу после расставания сделала о нем несколько громких заявлений.