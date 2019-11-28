Аудитория издание «Вести Подмосковья» растет и расширяется: 2,5 млн уникальных пользователей в октябре 2019





«Вести Подмосковья» отлично продвигаются на медиарынке региона, издание предоставляет качественный и, что немаловажно, востребованный у жителей региона контент, отметил российский медиаменеджер, Генеральный директор Медиахолдинга «Вести Подмосковья» Алексей Турлаев.Со сказанным можно продолжить говорить о запуске Гражданской журналистики. Решение о ее активном развитии в области было принято в начале текущего года. За этот период редакция проделала много работы, и сервис уже готов к запуску.Проект предоставляет немало интересных возможностей. Это и участие в формировании информационной повестки, и выражение собственного мнения и точки зрения, и получение необходимых комментариев к контенту со стороны представителей министерств и ведомств. Более того, если возникнет такая объективная необходимость, то работать можно и в условиях анонимности, для чего достаточно писать под псевдонимом.Для того чтобы стать гражданским журналистом, нужно зарегистрироваться на портале, после чего перейти в соответствующий раздел сайта в личном кабинете. Все инструменты, необходимые для дальнейшей работы, уже доступны, функционал понятен на интуитивном уровне, что не обещает возникновения каких бы то ни было сложностей.Руководство издания не намерено останавливаться на уже достигнутом, и данный проект должен подтвердить это. Если продолжить тему достижений издания, то в ноябре Московская областная дума отметила коллектив издания благодарственным письмом. Кроме того, «Вести Подмосковья» отличились в номинации «Лучший новостной сайт» на VI конкурса «Точка.RU», а также по версии компании Медиалогия вошли в пятерку самых цитируемых новостных ресурсов Московской области во втором квартале 2019 года.Но именно пользовательский контент является основным источником «свежей» информации, именно гражданская журналистика дает объективную и правдивую картину дня, уверены в редакции издания. Сервис «Гражданская журналистика» предоставит жителям региона возможность принимать участие в формировании информационного пространства.