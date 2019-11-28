Хакеры выложили в открытый доступ логины и пароли пользователей сайта о трудоустройстве





Изначально эту базу данных пользователей сайта о трудоустройстве обнаружили на одном из хакерских форумов. При проверке данной информации подтвердилась ее подлинность – в учетные записи можно было зайти с помощью логинов и паролей, опубликованных в Сети. После того, как журналисты сообщили об этой ситуации руководителям jobinmoscow.ru, подступ к этим аккаунтам был закрыт.В настоящий момент не известно, как эта база данных попала в Сеть. Эксперты отмечают, что если это произошло – то она изначально должна была находиться в открытом доступе, однако это является грубым нарушением общепризнанных мер по безопасности порталов. Представителя сайта о трудоустройстве уже успели заявить, что они не виноваты в случившейся ситуации и их действия не нарушали законы РФ.Эти данные впоследствии могут быть использованы мошенникам для того, чтобы обманывать пользователей. Для этого существует множество схем, приводящих к обману человека, чьи данные были ранее опубликованы в Сети.Напомним, всего на сайте jobinmoscow.ru было доступно 560 тысяч вакансий, зарегистрировано 209 тысяч компаний и опубликовано почти 200 тысяч резюме.