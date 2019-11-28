Народ собирает деньги на зимнюю обувь для супруга звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель

center][/center]Новый скандал в семье Дмитренко всколыхнул пользователей Сети. Некоторые из них даже предлагают помощь в покупке зимней обуви и отмечают, что могут купить китайские сапоги, которые стоят всего 500 рублей.Сам же Дмитрий Дмитренко поругался с Ольгой Рапунцель и отметил, что он постоянно думает обо всех вокруг, но о нем в очередной раз забыли, и ему нечего обуть. Выяснилось, что теплых носков у молодого человека тоже нет. Однако Ольга не растерялась и предложила мужу взять ее носки, а также обуть высокие кроссовки, что еще больше разозлило Дмитрия.Поклонники телестройки тут же вспомнили о том, что Дмитренко и всю прошлую зиму проходил в летних кроссовках и предположили, что за столь длительный период он их уже просто сносил.