Звезда "Дома-2" Илья Яббаров запретил своей матери появляться на проекте





Встреча с сыном и внуком произошла в рамках программы "Бородина против Бузовой". Алена Рапунцель, увидев вторую бабушку Богдана Людмилу Яббарову, не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Скорее всего, Савкина осознала, что если бы не ее скверное поведение во время беременности, то у нее могла бы быть нормальная и полноценная семья. Мама Яббарова привезла подарок своему внуку.Однако ее визит на шоу был не только ради встречи с Богданом, так как она еще познакомилась с папой Анастасии Голд. Теперь все гадают, как дальше будут складываться отношения пары, ведь они то ссорятся и окончательно расходятся, то вновь мирятся. Впечатлил всех и тот факт, что отец Анастасии Голд очень сильно внешне похож с Ильей Яббаровым.