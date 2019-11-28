Экс-участник проекта "Дом-2" Валера Блюменкранц флиртует с бывшей женой Татой

"Привет, давай познакомимся, ты такая красивая"





Экс-участники проекта "Дом-2" Валерий и Тата Блюменкранц расстались полтора года назад. С того времени их отношения развивались очень бурно - от взаимной ненависти до трепетного обоюдного внимания. Не так давно мужчина усомнился, что общая дочь Бетти - это его биологический ребенок, он даже вызвал жену на детектор лжи в программе "На самом деле" и сделал генетический тест. В итоге оказалось, что бывшая супруга возлюбленного ни в чем не обманула.Теперь же Валерий Блюменкранц следит за жизнью своей бывшей жены в соцсети Instagram. Он ставит ей лайки под постами, а под последним снимком и вовсе предложил познакомиться., - пофлиртовал Валерий Блюменкранц с экс-возлюбленной. Примечательно, что Тата Абрамсон ничего отвечать на подобный комментарий не стала, оставив его без внимания.