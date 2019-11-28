Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян рыдает после ссор с Сашей Черно





Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян во время общения с поклонниками признался, что не только Саша Черно тяжело переносит размолвки с мужем. Оказалось, что молодой человек после ссор сильно переживает, а иногда даже плачет. Он рассказал, что прятался от камер и уходил туда, где бы его никто не увидел и не нашел. Там он пытался надеть наушники и успокоиться, однако бывало так, что плакал.Однажды, отметил Иосиф Оганесян, он набрал в ванную воды, а затем на четыре минуты опускал голову, чтобы только каким-либо образом прийти в себя. Сейчас в его семье с Сашей Черно царит идиллия, ребята стараются совсем не ссориться и сразу находить компромисс, ведь Черно беременна, и они ждут рождения малыша, а матери категорически нельзя переживать.