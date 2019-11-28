Звезда "Дома-2" Мэри Кулешова призналась, что крутила роман с иностранцем





Экс-участница проекта "Дом-2" Мэри Кулешова призналась, что влюбилась в иностранца и закрутила с ним роман. Это был состоятельный взрослый мужчина, у него есть два автомобиля, успешный бизнес и роскошный особняк. Брюнетка влюбилась в избранника, так как именно о таком мужчине она мечтала, который "сдувал с нее пылинки", а дома у него всегда царила идеальная чистота, ведь бизнесмен оказался педантом. Кроме того, иностранец строил для детей роскошные дома.Мэри Кулешова полностью погрузилась в эти отношения и жила на две страны, предполагая, что встретила мужчину своей жизни. Тем не менее, роман продлился недолго и быстро закончился. Только вот причину девушка пока раскрывать отказалась.