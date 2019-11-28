"Еще не сдохла": Гоген Солнцев прокомментировал состояние престарелой супруги Екатерины Терешкович
Эпатажный шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гоген Солнцев прокомментировал состояние своей престарелой супруги Екатерины Терешкович. Накануне появились сведения из окружения женщины, якобы она сильно больна и едва дышит, а вот ее супруг отметил, что она "еще не сдохла".
Несколько дней назад в СМИ появилась информация от друзей Екатерины Терешкович, которые утверждали, что женщина почти месяц находится на лечении в больнице. Ее состояние оставляет желать лучшего, ведь жене Гогена Солнцева плохо, она едва дышит и постоянно зовет его. Ей обрили голову, а на коже появились красные пятна, подтверждением стали снимки больной Терешкович.
Гоген Солнцев сначала рассказал, что сейчас он находится на тропическом острове Фуокок, где практически отсутствует нормальная связь, и намерен ближайшим рейсом прилететь в Москву. Теперь же шоумен прояснил происходящее. Он рассказал, что у Екатерины Терешкович действительно наблюдаются некоторые проблемы со здоровьем, как и у любого человека в таком почтенном возрасте. Тем не менее, супруг не видит поводов волноваться, ведь она, по его словам, "давно мотается по медицинским учреждениям" и "еще не сдохла".
Сам Гоген Солнцев часто появляется на светских мероприятиях, но без супруги. По словам друзей женщины, он не навещает ее, хотя она в нем явно нуждается. Не так давно Екатерина Терешкович и вовсе испугалась за свое здоровье, а потому решила в срочном порядке составить завещание, согласно которому квартиру в столице она оставила молодому мужу.
Несколько дней назад в СМИ появилась информация от друзей Екатерины Терешкович, которые утверждали, что женщина почти месяц находится на лечении в больнице. Ее состояние оставляет желать лучшего, ведь жене Гогена Солнцева плохо, она едва дышит и постоянно зовет его. Ей обрили голову, а на коже появились красные пятна, подтверждением стали снимки больной Терешкович.
Гоген Солнцев сначала рассказал, что сейчас он находится на тропическом острове Фуокок, где практически отсутствует нормальная связь, и намерен ближайшим рейсом прилететь в Москву. Теперь же шоумен прояснил происходящее. Он рассказал, что у Екатерины Терешкович действительно наблюдаются некоторые проблемы со здоровьем, как и у любого человека в таком почтенном возрасте. Тем не менее, супруг не видит поводов волноваться, ведь она, по его словам, "давно мотается по медицинским учреждениям" и "еще не сдохла".
Сам Гоген Солнцев часто появляется на светских мероприятиях, но без супруги. По словам друзей женщины, он не навещает ее, хотя она в нем явно нуждается. Не так давно Екатерина Терешкович и вовсе испугалась за свое здоровье, а потому решила в срочном порядке составить завещание, согласно которому квартиру в столице она оставила молодому мужу.