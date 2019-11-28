Обнаженная Ольга Орлова прикрылась пальмами на Мальдивах
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова поразила поклонников смелым снимком. Экс-солистка группы "Блестящие" предстала полностью обнаженной, при этом прикрывшись только пальмами. Как известно, сейчас знаменитость заменяет на Сейшелах Юлию Ефременкову.
До этого звезда попадала под критику хейтеров за фото в купальнике, якобы она сильно фотошопила фигуру, отмечали подписчики, а теперь и вовсе осталась без одежды. Полностью обнаженный снимок появился в микроблоге знаменитости в Instagram.
На фотографии Ольга Орлова стоит у пальм, и их листвой прикрывает обнаженные формы. Примечательно, что снимок сразу же прокомментировала коллега Орловой Ксения Бородина. Она пообещала звезде привезти ей купальник, когда приедет на острова, ведь свой коллега, видимо, потеряла.
До этого звезда попадала под критику хейтеров за фото в купальнике, якобы она сильно фотошопила фигуру, отмечали подписчики, а теперь и вовсе осталась без одежды. Полностью обнаженный снимок появился в микроблоге знаменитости в Instagram.
На фотографии Ольга Орлова стоит у пальм, и их листвой прикрывает обнаженные формы. Примечательно, что снимок сразу же прокомментировала коллега Орловой Ксения Бородина. Она пообещала звезде привезти ей купальник, когда приедет на острова, ведь свой коллега, видимо, потеряла.