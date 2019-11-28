Ольга и Анна Бузовы на дне рождения отца вели себя как чужие люди





В своем микроблоге в соцсети Instagram Игорь Бузов опубликовал видео с празднования своего дня рождения, а также поблагодарил дочерей за то, что в этот вечер они были рядом с отцом. Несмотря на то, что Ольга и Анна Бузова не общаются уже на протяжении 9 месяцев, пропустить важную дату обе не смогли.На вечере, тем не менее, Ольга Бузова и ее младшая сестра вели себя, как совершенно чужие и незнакомые друг другу люди. Они сторонились и старались вовсе друг на друга не смотреть. Видимо, надежды фанатов на то, что знаменитости наладили контакт, снова не оправдались.