Ольга и Анна Бузовы на дне рождения отца вели себя как чужие люди
Вчера отец Ольги Бузовой Игорь Бузов отметил день рождения, устроив в честь праздника семейное торжество. Вечер мужчина вместе с женой, детьми и родственниками провел в одном из московских ресторанов, где появилась и младшая сестра певицы Анна Бузова. Несмотря на это, вели себя звезды как совершенно чужие люди.
В своем микроблоге в соцсети Instagram Игорь Бузов опубликовал видео с празднования своего дня рождения, а также поблагодарил дочерей за то, что в этот вечер они были рядом с отцом. Несмотря на то, что Ольга и Анна Бузова не общаются уже на протяжении 9 месяцев, пропустить важную дату обе не смогли.
На вечере, тем не менее, Ольга Бузова и ее младшая сестра вели себя, как совершенно чужие и незнакомые друг другу люди. Они сторонились и старались вовсе друг на друга не смотреть. Видимо, надежды фанатов на то, что знаменитости наладили контакт, снова не оправдались.
В своем микроблоге в соцсети Instagram Игорь Бузов опубликовал видео с празднования своего дня рождения, а также поблагодарил дочерей за то, что в этот вечер они были рядом с отцом. Несмотря на то, что Ольга и Анна Бузова не общаются уже на протяжении 9 месяцев, пропустить важную дату обе не смогли.
На вечере, тем не менее, Ольга Бузова и ее младшая сестра вели себя, как совершенно чужие и незнакомые друг другу люди. Они сторонились и старались вовсе друг на друга не смотреть. Видимо, надежды фанатов на то, что знаменитости наладили контакт, снова не оправдались.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18