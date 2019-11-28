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Звезда "Дома-2" Розалия Райсон возмущена отсутствием принципов у современных женщин

Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон в недавнем разговоре с Аленой Савкиной отметила, что она возмущена поведением современных женщин, объяснив свои принципы на примере Анастасии Котковой.
Звезда "Дома-2" Розалия Райсон возмущена отсутствием принципов у современных женщин

Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Коткова, как стало известно совсем недавно, соврала о своей беременности после проведенной ночи с Захаром Саленко. Брюнетка просто хотела, чтобы ее звали на шоу и разные программы, пропиариться и стать известной. Данную ситуацию в Периметре обсудили Розалия Райсон и Алена Савкина, пока последняя делала себе укладку волос.

Розалия Райсон отметила, что ее возмущает поведение некоторых современных девушек и то, что они позорят сами себя в погоне за славой. В пример она поставила именно Анастасию Коткову, так как брюнетка всеми силами старалась доказать правдивость своих слов, а в итоге оказалась обманщицей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:41

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