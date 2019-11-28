"Кошмар": Мать Ксении Бородиной раскритиковали в Сети за огромные ноги

На новом снимке Ксения Бородина предстала в коротком красном платье и черных ботфортах, а ее мама - в коротком черном платье и ботинках. Тем не менее, поклонники тут же осудили выбор 42-летней женщины. Многие отметили, что наряд ей совсем не идет, ведь с ее фигурой он только показывает недостатки, а также делает похожей на гусеницу. Кроме того, телеведущей посоветовали следить за тем, чтобы у родительницы было нормальное нижнее белье, поддерживающее большую грудь. Обувь Инны Бородиной подписчикам тоже не понравилась, якобы на фото у нее 42 размер ноги.В итоге Ксению Бородину и ее мать сравнили с двумя котами в сапогах, подчеркнув, что звезда одела родительницу не по возрасту и со стилем тоже прогадала. Звезда отвечать на язвительные комментарии не стала.