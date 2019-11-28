Участница проекта "Дом-2" Люба Дробкова назвала Сэма Селезнёва маньяком

"Что это за малыш, из какого детского сада его забыли забрать? Не люблю слишком сладеньких и длинноволосых. Джастин Бибер и то привлекательнее", - отметила брюнетка.





Брюнетка в ходе разговора отказала в сексе Павлу Воле, Джигану, Скриптониту и Михаилу Галустяну. Увидев Сэма Селезнева, Люба Дробкова сначала приняла экс-участника проекта "Дом-2" и шоумена за боксера Николая Валуева, а затем отметила, что у него лицо маньяка, и, похоже, такие же "грязные" мысли. Странности в постели ей не нравятся, добавила звезда. Еще один бывший проектант Никита Турчин также попал в "черный" список, так как Дробкова сочла его слишком юным и неопытным.Люба Дробкова добавила, что не любит обижать людей, но молодой экс-участник "Дома-2" оказался для нее совсем не привлекательным.