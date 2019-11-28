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Телеведущий Влад Кадони назвал зрительское голосование в конкурсе "Человек года" самым честным

Телеведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони высказал свое мнение по поводу внесенных изменений касательно голосования в конкурсе "Человек года". Звездный эксперт отметил, что в свое время смог одержать победу благодаря поддержке зрителей, а не коллег.
Телеведущий Влад Кадони назвал зрительское голосование в конкурсе "Человек года" самым честным

Ранее за голосование с участием зрителей выступила коллега Влада Кадони Ксения Бородина. Она отметила, что таким образом голосование будет честным и справедливым, и, видимо, смогла убедить организаторов "Дома-2".

Влад Кадони полностью поддержал идею Бородиной, он не скрывает, что очень рад, так как именно так можно определить настоящего победителя, без предвзятого мнения. В свое время, отметил звездный эксперт, именно так он смог одержать честную победу в конкурсе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25

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