Телеведущий Влад Кадони назвал зрительское голосование в конкурсе "Человек года" самым честным





Ранее за голосование с участием зрителей выступила коллега Влада Кадони Ксения Бородина. Она отметила, что таким образом голосование будет честным и справедливым, и, видимо, смогла убедить организаторов "Дома-2".Влад Кадони полностью поддержал идею Бородиной, он не скрывает, что очень рад, так как именно так можно определить настоящего победителя, без предвзятого мнения. В свое время, отметил звездный эксперт, именно так он смог одержать честную победу в конкурсе.