Телеведущий Влад Кадони назвал зрительское голосование в конкурсе "Человек года" самым честным
Телеведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони высказал свое мнение по поводу внесенных изменений касательно голосования в конкурсе "Человек года". Звездный эксперт отметил, что в свое время смог одержать победу благодаря поддержке зрителей, а не коллег.
Ранее за голосование с участием зрителей выступила коллега Влада Кадони Ксения Бородина. Она отметила, что таким образом голосование будет честным и справедливым, и, видимо, смогла убедить организаторов "Дома-2".
Влад Кадони полностью поддержал идею Бородиной, он не скрывает, что очень рад, так как именно так можно определить настоящего победителя, без предвзятого мнения. В свое время, отметил звездный эксперт, именно так он смог одержать честную победу в конкурсе.
Ранее за голосование с участием зрителей выступила коллега Влада Кадони Ксения Бородина. Она отметила, что таким образом голосование будет честным и справедливым, и, видимо, смогла убедить организаторов "Дома-2".
Влад Кадони полностью поддержал идею Бородиной, он не скрывает, что очень рад, так как именно так можно определить настоящего победителя, без предвзятого мнения. В свое время, отметил звездный эксперт, именно так он смог одержать честную победу в конкурсе.