Археологи обнаружили в Омане гробницы древних рудокопов





В их состав вошли 45 захоронений, созданных в железном веке. Эксперты провели исследование с привлечение специалистов Университета Гейдельберга. Планировало провести поиск поселений соответствующего периода на территории Северной аль-Шаркии. В древности там располагались шахты, использовавшиеся рудокопами для добычи меди.Ученые предположили, что копатели жили в найденных археологами домах. Поселение рудокопов находилось на удалении в 700 м от самой шахты. Трудиться на соответствующем участке Омана начали до исламской эпохи. Гробницы весьма хорошо сохранились. После их изучения эксперты сделали вывод, что их возраст составляет порядка 3 тысяч лет. Вдобавок, архитектура объектов позволяет оценить социальный статус погребенных в них людей.