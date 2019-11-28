Археологи обнаружили в Омане гробницы древних рудокопов
Археологи обнаружили на территории Омана гробницы, принадлежавшие древним рудокопам. Сотрудники местного Минкультуры рассказали о принадлежности к историческому объекту нескольких поселений.
В их состав вошли 45 захоронений, созданных в железном веке. Эксперты провели исследование с привлечение специалистов Университета Гейдельберга. Планировало провести поиск поселений соответствующего периода на территории Северной аль-Шаркии. В древности там располагались шахты, использовавшиеся рудокопами для добычи меди.
Ученые предположили, что копатели жили в найденных археологами домах. Поселение рудокопов находилось на удалении в 700 м от самой шахты. Трудиться на соответствующем участке Омана начали до исламской эпохи. Гробницы весьма хорошо сохранились. После их изучения эксперты сделали вывод, что их возраст составляет порядка 3 тысяч лет. Вдобавок, архитектура объектов позволяет оценить социальный статус погребенных в них людей.
В их состав вошли 45 захоронений, созданных в железном веке. Эксперты провели исследование с привлечение специалистов Университета Гейдельберга. Планировало провести поиск поселений соответствующего периода на территории Северной аль-Шаркии. В древности там располагались шахты, использовавшиеся рудокопами для добычи меди.
Ученые предположили, что копатели жили в найденных археологами домах. Поселение рудокопов находилось на удалении в 700 м от самой шахты. Трудиться на соответствующем участке Омана начали до исламской эпохи. Гробницы весьма хорошо сохранились. После их изучения эксперты сделали вывод, что их возраст составляет порядка 3 тысяч лет. Вдобавок, архитектура объектов позволяет оценить социальный статус погребенных в них людей.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:15