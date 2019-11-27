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ВВС назвала ТОП-100 фильмов, снятых женщинами-режиссерами

Британская телекомпания ВВС составила рейтинг лучших фильмов, режиссерами которых выступили женщины. Примечательно, что в двадцатке лучших оказалась картина россиянки Ларисы Шепитько, а в ТОП-50 попала работа украинки Киры Муратовой.
ВВС назвала ТОП-100 фильмов, снятых женщинами-режиссерами

Чтобы составить рейтинг из 100 лучших фильмов от женщин-режиссеров в истории, сотрудникам телекомпании пришлось опросить более трех с половиной сотен журналистов, критиков, киноакадемиков и других экспертов. Всего предлагалось оценить 761 фильм и назвать из них 10-ку лучших. В результате первое место досталось новозеландский режиссеру Джейн Кэмпион за фильм 1993 года под названием «Пианино». Причем, имя этой кинематографистки упоминается в рейтинге еще дважды: 54-ое место за ленту «Яркая звезда» и 47-ое – за «Ангел за моим столом». Серебро досталось картине «Клео от 5 до 7», снятой в далеком 1962 году француженкой Аньес Варда. Более того, ей принадлежит своего рода рекорд, поскольку в рейтинге представлено сразу шесть фильмов ее авторства. Замыкает тройку лидеров знаменитая бельгийка Шанталь Акерман с работой от 1975 года.

Не обошлось в этом рейтинге и без представителей отечественного кинематографа. Так, всего одну позицию до ТОП-10 не дотянула россиянка Лариса Шепитько с фильмом 1977 года «Восхождение». А украинка Кира Муратова получила в списке сразу два места: «Астенический синдром» 1989 года занял 48-ое место, а на 59-ой строчке оказалась ее же картина «Долгие проводы», снятая одиннадцатью годами ранее.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:30

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