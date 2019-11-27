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Девочка с аномально тонкими ногами озадачила пользователей соцсетей

Фотография девочки, размещённая на площадках различных соцсетей, озадачила интернет-пользователей, так как на снимке кажется, будто бы у ребёнка аномально тонкие ноги. Многие в комментариях предположили, что кадр был отредактирован в фотошопе, на самом же деле это оказалось оптической иллюзией.
Девочка с аномально тонкими ногами озадачила пользователей соцсетей

На фотографии девочка запечатлена на улице, в руках у неё – упаковка попкорна, цвет которого сливается с оттенком пожухлой травы. И хотя создаётся впечатление, будто у ребенка аномально тонкие ноги, на самом деле большая их часть просто-напросто прикрыта пакетом.

Фотоснимок быстро облетел интернет и собрал множество лайков и репостов. В комментариях немало пользователей отметили, что даже после уточнения автора снимка, как всё обстоит на самом деле, им не сразу удалось понять, в чём именно заключается оптическая иллюзия.

Механизм восприятия оптических иллюзий человеческим мозгом недавно раскрыли нейрологи из Китая. В своём исследовании они задействовали макак.

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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:59

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