«При чем здесь я?»: Прохор Шаляпин равнодушен к ревности Цымбалюк-Романовской





Отвечая на этот вопрос, Шаляпин проявил сдержанность и хладнокровие. Как сообщает портал «Дни.ру», артист признался, что все еще тесно общается в Ларисой Копенкиной и явно дал понять, что ревность Цымбалюк-Романовской его совершенно не беспокоит. При этом музыкант отметил, что возлюбленная действительно ревнует его, однако ему самому нет до этого никакого дела.- заявил артист. Кроме того, как отметил Шаляпин, в действительности бороться с ревностью пианистки практически невозможно.Примечательно, что в последнее время в отношениях между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской наметился некоторый разлад, вызванный объявлением бывшей пассии певца с якобы его внебрачным сыном. Дошло до того, что возлюбленные даже решили сделать небольшую паузу в своих отношениях.