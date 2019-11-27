«При чем здесь я?»: Прохор Шаляпин равнодушен к ревности Цымбалюк-Романовской
Известный российский певец Прохор Шаляпин в минувший понедельник побывал на церемонии вручения премии «Лидеры мнений» в Москве. На этом же мероприятии появилась и экс-жена артиста, бизнесвумен Лариса Копенкина, а вот его нынешней пассии Виталины Цымбалюк-Романовской в зале не было. Журналисты поспешили спросить у исполнителя, не боится ли он ревности избранницы.
Отвечая на этот вопрос, Шаляпин проявил сдержанность и хладнокровие. Как сообщает портал «Дни.ру», артист признался, что все еще тесно общается в Ларисой Копенкиной и явно дал понять, что ревность Цымбалюк-Романовской его совершенно не беспокоит. При этом музыкант отметил, что возлюбленная действительно ревнует его, однако ему самому нет до этого никакого дела. «Ревнует. Но это же ее проблемы, при чем здесь я?» - заявил артист. Кроме того, как отметил Шаляпин, в действительности бороться с ревностью пианистки практически невозможно.
Примечательно, что в последнее время в отношениях между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской наметился некоторый разлад, вызванный объявлением бывшей пассии певца с якобы его внебрачным сыном. Дошло до того, что возлюбленные даже решили сделать небольшую паузу в своих отношениях.
Отвечая на этот вопрос, Шаляпин проявил сдержанность и хладнокровие. Как сообщает портал «Дни.ру», артист признался, что все еще тесно общается в Ларисой Копенкиной и явно дал понять, что ревность Цымбалюк-Романовской его совершенно не беспокоит. При этом музыкант отметил, что возлюбленная действительно ревнует его, однако ему самому нет до этого никакого дела. «Ревнует. Но это же ее проблемы, при чем здесь я?» - заявил артист. Кроме того, как отметил Шаляпин, в действительности бороться с ревностью пианистки практически невозможно.
Примечательно, что в последнее время в отношениях между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской наметился некоторый разлад, вызванный объявлением бывшей пассии певца с якобы его внебрачным сыном. Дошло до того, что возлюбленные даже решили сделать небольшую паузу в своих отношениях.