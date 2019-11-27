Фанат Прохора Шаляпина решился на смелый поступок ради любви к артисту

В Сети опубликована видеозапись, на которой неизвестный поклонник Прохора Шаляпина делает на своем предплечье татуировку с изображением портрета певца. Картинка, к слову, вышла довольно реалистичной. Социальные сети довольно бурно отреагировали на этот поступок. Многие шутят о том, что к портрету артиста логично было бы добавить также и изображение киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой он состоит в отношениях. Примечательно, что на самом видео мужчина, которые решился набить на руке образ артиста заявляет, что посвящает эту татуировку дню рождения Шаляпина.Что же касается самого Прохора Шаляпина, то он уже успел отреагировать на столь оригинальный поступок преданного фаната. Как отметил музыкант, он не ожидал столь трогательного и нестандартного проявления любви к своему творчеству. При этом артист подчеркнул, что в изображении на руке поклонника он вышел молодым и привлекательным, а значит, хотя бы в этом случае останется таким надолго.