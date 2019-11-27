Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство в 2020 году
С 2020 года стартует серийное производство СВЧ - снайперской винтовки Чукавина - под патрон 7,62 х 54 от ГК «Калашников». То же самое относится и к пистолету Лебедева.
Данной информацией поделился с журналистами ИА «Удмуртия» Дмитрий Тарасов, занимающий в концерне должность гендиректора. По словам руководителя, на сегодняшний день имеется множество удачных разработок, а потому в компании теперь сосредоточены на запуске серийного производства.
«В предшествующем году мы наладили выпуск АК-12, а в 2020-м планируем запустить в производство пистолеты Лебедева и СВЧ 7,62 х 54», – отметил глава «Калашникова», добавив, что на текущий момент производится отгрузка АК-12 и АК-15 в счёт грядущего года, поскольку задачи по выпуску этих автоматов были выполнены ранее запланированных сроков.
Дмитрий Тарасов выразил надежду касательно того, что контракты с Минобороны будут расширяться, а также компанию ожидают новые сделки.
Некоторое время назад со слов главного конструктора ГК Сергея Уржумцева стало известно о том, что СВЧ на замену СВД пойдет в серию в течение двух ближайших лет.
Данной информацией поделился с журналистами ИА «Удмуртия» Дмитрий Тарасов, занимающий в концерне должность гендиректора. По словам руководителя, на сегодняшний день имеется множество удачных разработок, а потому в компании теперь сосредоточены на запуске серийного производства.
«В предшествующем году мы наладили выпуск АК-12, а в 2020-м планируем запустить в производство пистолеты Лебедева и СВЧ 7,62 х 54», – отметил глава «Калашникова», добавив, что на текущий момент производится отгрузка АК-12 и АК-15 в счёт грядущего года, поскольку задачи по выпуску этих автоматов были выполнены ранее запланированных сроков.
Дмитрий Тарасов выразил надежду касательно того, что контракты с Минобороны будут расширяться, а также компанию ожидают новые сделки.
Некоторое время назад со слов главного конструктора ГК Сергея Уржумцева стало известно о том, что СВЧ на замену СВД пойдет в серию в течение двух ближайших лет.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:24